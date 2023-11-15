Yatırımcılar, altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş’ten flaş açıklama geldi: 2024 yılında altın...

ABD ENFLASYON VERİSİ VE ALTIN FİYATLARI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde beklentilerin altında gerçekleşerek piyasalara destek oldu. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu durumun altın fiyatlarını nasıl etkilediğini şu şekilde ifade etti:

"Enflasyon verileri beklentilerin altında gelmesi, Fed'in daha şahin bir tutum sergileyeceği beklentisi yaratıyor. Ons altın 1950 dolar seviyesini aştı, gram altın ise 1800 TL psikolojik desteğini kırdı."