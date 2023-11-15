💰 12 bin 500 TL hesaba geçiyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye ilave ödeme! Bankalardan flaş açıklama

Türkiye genelinde 12,2 milyon SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. 11-12 ve 13 Kasım tarihlerinde, tahsis numaralarına göre belirlenen Cumhuriyet ikramiyeleri, 5000 TL olarak emekli vatandaşların hesaplarına yatırıldı.Bu ödemenin yanı sıra emekliye katkıda bulunacak ödemelerden biri de bankalar tarafından sunuldu. İşte emekliye yatacak 12.500 TL hakkında tüm merak edilenler...