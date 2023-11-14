BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,74 puan ve yüzde 1,81 kazançla 8.079,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Bankası (C) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.