Emekli maaşını arttıran kritik şart! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için zaman aralığı verildi! 7.500 TL alana...

TABAN MAAŞ UYGULAMASI Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması, en düşük emekli maaşını belirlemek amacıyla kullanılır. Ocak ayında taban maaşın 7.500 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ VE KÖK MAAŞ Memur emeklileri de diğer emekliler gibi kök maaş uygulamasına tabidir. Ancak, taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması, Ocak ayında yeniden artırılabilir. 7.500 TL olan taban maaşın 10.000 TL'nin üzerine çıkması gündemde.

EMEKLİLERE YÜKSEK ARTIŞ BEKLENİYOR Yapılacak refah payı artışıyla birlikte, emekli maaşlarının yüzde 50'ye yakın bir artış göstermesi bekleniyor.

UZUN YILLAR ÇALIŞMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI? Önemli olan uzun yıllar çalışmak değil, brüt kazancın, dolayısıyla da SGK bildirilen primlerin yüksek olması. SGK'ya yatırılan primler ne kadar yüksek olursa, emekli maaşı da o oranda yüksek olur.