9.500 TL şartı netleşti! Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi! Resmi Gazete’de yayımlandı! Öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği kapsamında vergisiz cep telefonu sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası konu hakkında detaylar da ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, vergiler dahil 9,500 lirayı aşmayan telefonlarda başvurular, bakanlığın online sisteminden gerçekleştirilecek. Peki, vergisiz cep telefonu nasıl alınır? Öğrenciye indirimli cep telefonu şartları neler? İşte detaylar...