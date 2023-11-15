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9.500 TL şartı netleşti! Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi! Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

Üniversite öğrencileri için eğitimde eşitliği ve erişimi artırmak amacıyla, teknolojik cihaz ve internet erişimine yönelik önemli destekler sağlanmaktadır. Bu destekler, öğrencilerin eğitim olanaklarını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu konuda merak edilen tüm detaylar şu şekilde sıralanabilir. Peki öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:30 Güncelleme 15 Kasım 2023, 08:30
9.500 TL şartı netleşti! Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi! Resmi Gazete’de yayımlandı! Öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği kapsamında vergisiz cep telefonu sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası konu hakkında detaylar da ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, vergiler dahil 9,500 lirayı aşmayan telefonlarda başvurular, bakanlığın online sisteminden gerçekleştirilecek. Peki, vergisiz cep telefonu nasıl alınır? Öğrenciye indirimli cep telefonu şartları neler? İşte detaylar...

ŞARTLAR NETLEŞTİ!

"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.

Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:

"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."

KAÇ TL DESTEK SAĞLANACAK?

Satın alınan teknolojik cihazlar için öğrencilere destek tutarı toplam 5 bin 500 lirayı geçmeyeceği, taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20'si itibariyle yatırılacak.

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek. Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.

İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

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