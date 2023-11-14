3 ay ertelemeli; 125.000 TL ihtiyaç kredisi uygun taksit tablosuyla duyuruldu! 36 ay vade + düşük faizle mest edecek! Tek SMS ile...

Bu yeni kampanya ile Vakıfbank, bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunarken uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kredi paketi, başvuru yapan müşterilerin finansal durumlarına göre özelleştirilebiliyor, böylece her müşteriye en uygun ödeme koşulları sağlanıyor.
Vakıfbank tarafından kredi hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...
"Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.