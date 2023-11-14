3 ay ertelemeli; 125.000 TL ihtiyaç kredisi uygun taksit tablosuyla duyuruldu! 36 ay vade + düşük faizle mest edecek! Tek SMS ile...

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Bu yeni kampanya ile Vakıfbank, bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunarken uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kredi paketi, başvuru yapan müşterilerin finansal durumlarına göre özelleştirilebiliyor, böylece her müşteriye en uygun ödeme koşulları sağlanıyor.