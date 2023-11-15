Bugün son gün! 1000 yatırımlar talep topluyor

BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye'nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzında, dün başlayan talep toplama işlemi bugün tamamlanacak. Kadir Can Abdik , Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar , Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik'in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzında hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.





1.2 MİLYARLIK ARZ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda toplam 9.5 milyon adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğü 1 milyar 187 milyon TL olacak. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding'in halka açıklık oranının yüzde 20.21 olması planlanmakta. Halka arzdan elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini artırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak. 1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak, "Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek" şeklinde konuştu.

5 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.; bünyesinde yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile yatırımlarını sürdürüyor.



ARZIN KÜNYESİ

Fiyat: 125 TL

Hisse miktarı: 9.5 milyon adet

Arz büyüklüğü: 1.187 milyon TL

Şirket değeri: 5.875 milyon TL

Tarih: 14-15

Kasım Halka açıklık: % 20.2