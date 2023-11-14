SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için zaman aralığı verildi! Emekli maaşını arttıran kritik şart!

TABAN MAAŞ UYGULAMASI
Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması, en düşük emekli maaşını belirlemek amacıyla kullanılır. Ocak ayında taban maaşın 7.500 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİ VE KÖK MAAŞ
Memur emeklileri de diğer emekliler gibi kök maaş uygulamasına tabidir. Ancak, taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması, Ocak ayında yeniden artırılabilir. 7.500 TL olan taban maaşın 10.000 TL'nin üzerine çıkması gündemde.
EMEKLİLERE YÜKSEK ARTIŞ BEKLENİYOR
Yapılacak refah payı artışıyla birlikte, emekli maaşlarının yüzde 50'ye yakın bir artış göstermesi bekleniyor.
UZUN YILLAR ÇALIŞMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?
Önemli olan uzun yıllar çalışmak değil, brüt kazancın, dolayısıyla da SGK bildirilen primlerin yüksek olması. SGK'ya yatırılan primler ne kadar yüksek olursa, emekli maaşı da o oranda yüksek olur.
İŞTE EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI:
BRÜT MAAŞA DİKKAT
Emeklilik tarihini belirleyen faktörler arasında işe giriş tarihi ve yaş yer alıyor. Ancak maaşı belirlemek sizin elinizde. Brüt maaş, en önemli parametre olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğinizi planlarken sadece son 1-2 yılı değil, mümkünse 8-10 yıl öncesinden plan yapmak önemli. Bu sayede alınan maaşı daha da artırmak mümkün olabilir.
ÇOKLU SİGORTALILIK
Birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancı yükseltebilir. Gün sayısı değil, brüt maaş önemli olduğundan, birden fazla işte çalışmak maaşı artırabilir.