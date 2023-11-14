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7.500-8.000 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Müjdeli duyuru sabah 16.44'te yapıldı! SSK BAĞKUR'lu emekliye kıyak üstüne kıyak

2023 yılının ikinci yarısında Türkiye'deki 16 milyonu aşkın emekli vatandaş için bankalar arasındaki promosyon rekabeti giderek kızışıyor. Emeklilik maaşlarına yönelik artan zam beklentileriyle birlikte, bankaların sunduğu avantajlar ve promosyonlar daha da önem kazanıyor. Her bankanın kendi stratejisine göre şekillendirdiği bu teklifler yıl sonuna doğru emekliler için kritik bir fırsat kapısı aralıyor. Emekliler kendi maaş aralıklarına ve ihtiyaçlarına en uygun olan bankayı seçerek bu avantajlardan faydalanabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:54 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:54
7.500-8.000 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Müjdeli duyuru sabah 16.44’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emekliye kıyak üstüne kıyak

Her banka emeklilere özel avantajlar sunarak rekabetin içinde yerini alıyor. Emekliler, maaşlarına yapılacak zam öncesi bu cazip teklifler arasından ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme fırsatına sahip. Yeni yılda bankalar arasındaki rekabetin emeklilere daha fazla avantaj sunması bekleniyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyonların detayları!

Garanti BBVA

Garanti BBVA 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

İş Bankası

İş Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

TEB

TEB emeklilere esnek promosyon seçenekleri sunuyor. 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL, aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon sunuyor.

Denizbank

Denizbank, 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

Unutmayın her bankanın sunduğu promosyonlar ve avantajlar zaman içinde değişebilir. Bu nedenle emeklilerin düzenli olarak güncel bilgilere göz atması ve en karlı seçeneği değerlendirmesi önemlidir.

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