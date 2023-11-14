7.500-8.000 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Müjdeli duyuru sabah 16.44’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emekliye kıyak üstüne kıyak

İş Bankası İş Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

TEB TEB emeklilere esnek promosyon seçenekleri sunuyor. 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank QNB Finansbank, aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL, aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon sunuyor.

Denizbank Denizbank, 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

Unutmayın her bankanın sunduğu promosyonlar ve avantajlar zaman içinde değişebilir. Bu nedenle emeklilerin düzenli olarak güncel bilgilere göz atması ve en karlı seçeneği değerlendirmesi önemlidir.