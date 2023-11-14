SSK, Bağ-Kur, 4C’liye ilave ödeme 💰 12 bin 500 TL trink diye hesaba geçiyor! Bankalardan flaş açıklama geldi

Türkiye genelinde 12,2 milyon SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine ödenen 5000 TL ikramiyeler, tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da hesaplara aktarıldı. Bu gelişme, emeklilere Cumhuriyet Bayramı öncesinde ek bir maddi destek sağlamış oldu. İşte emekliye Kasım ayı promosyonları ve tüm merak edilenler...

5000 TL İKRAMİYE HESAPLARDA! 12,2 milyon emekliye müjdeli haber geldi! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerine 5000 TL ikramiye yatırıldı. Tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da Cumhuriyet ikramiyeleri hesaplarda yerini aldı.