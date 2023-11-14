SSK, Bağ-Kur, 4C’liye ilave ödeme 💰 12 bin 500 TL trink diye hesaba geçiyor! Bankalardan flaş açıklama geldi

Türkiye genelinde 12,2 milyon SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine ödenen 5000 TL ikramiyeler, tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da hesaplara aktarıldı. Bu gelişme, emeklilere Cumhuriyet Bayramı öncesinde ek bir maddi destek sağlamış oldu. İşte emekliye Kasım ayı promosyonları ve tüm merak edilenler...
5000 TL İKRAMİYE HESAPLARDA!
12,2 milyon emekliye müjdeli haber geldi! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerine 5000 TL ikramiye yatırıldı. Tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da Cumhuriyet ikramiyeleri hesaplarda yerini aldı.
🚀 EMEKLİ PROMOSYONLARINDA SON DURUM!
Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan alma karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi! Bankalar, emeklilere özel kampanyalarla adeta yarışa girişti.
Akbank
3.499 lira ve altı: 6.000 TL
3.500-7.499 lira: 7.000 TL
7.500-9.999 lira: 9.000 TL
10.000 lira ve üzeri: 10.000 TL
Denizbank
3.499 lira ve altı: 3.000 TL
3.500-7.499 lira: 3.500 TL
7.500-9.999 lira: 4.500 TL
10.000 lira ve üzeri: 5.000 TL