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SSK, Bağ-Kur, 4C'liye ilave ödeme 💰 12 bin 500 TL trink diye hesaba geçiyor! Bankalardan flaş açıklama geldi

Türkiye genelinde 12,2 milyon SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. 11-12 ve 13 Kasım tarihlerinde, tahsis numaralarına göre belirlenen Cumhuriyet ikramiyeleri, 5000 TL olarak emekli vatandaşların hesaplarına yatırıldı.Bu ödemenin yanı sıra emekliye katkıda bulunacak ödemelerden biri de bankalar tarafından sunuldu. İşte emekliye yatacak 12.500 TL hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 22:10 Güncelleme 14 Kasım 2023, 22:10
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye ilave ödeme 💰 12 bin 500 TL trink diye hesaba geçiyor! Bankalardan flaş açıklama geldi

Türkiye genelinde 12,2 milyon SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine ödenen 5000 TL ikramiyeler, tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da hesaplara aktarıldı. Bu gelişme, emeklilere Cumhuriyet Bayramı öncesinde ek bir maddi destek sağlamış oldu. İşte emekliye Kasım ayı promosyonları ve tüm merak edilenler...

5000 TL İKRAMİYE HESAPLARDA!

12,2 milyon emekliye müjdeli haber geldi! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerine 5000 TL ikramiye yatırıldı. Tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da Cumhuriyet ikramiyeleri hesaplarda yerini aldı.

🚀 EMEKLİ PROMOSYONLARINDA SON DURUM!

Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan alma karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi! Bankalar, emeklilere özel kampanyalarla adeta yarışa girişti.

Akbank

3.499 lira ve altı: 6.000 TL
3.500-7.499 lira: 7.000 TL
7.500-9.999 lira: 9.000 TL
10.000 lira ve üzeri: 10.000 TL

Denizbank

3.499 lira ve altı: 3.000 TL
3.500-7.499 lira: 3.500 TL
7.500-9.999 lira: 4.500 TL
10.000 lira ve üzeri: 5.000 TL

Fibabanka

3.500 lira kadar: 4.500 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç): 5.250 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç): 6.750 TL
10.000 lira ve üzeri: 7.500 TL

Garanti BBVA

Emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye kadar promosyon. Kredi kartı ile yapılan 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus imkanı.

ING

3.500 lira kadar: 5.100 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç): 5.950 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç): 7.650 TL
10.000 lira ve üzeri: 8.500 TL
İlk defa maaşı ING'ye taşıyanlara otomatik fatura talimatı başına 1.000 TL, toplamda 4.000 TL ek nakit promosyon.

İş Bankası

3.500 lira kadar: 4.500 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç): 5.250 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç): 6.750 TL
10.000 lira ve üzeri: 7.500 TL

Kuveyt Türk

3.500 lira kadar: 4.800 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç): 5.600 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç): 7.200 TL
10.000 lira ve üzeri: 8.000 TL

Şekerbank

3.500 lira kadar: 3.000 TL
3.500-7.499 lira: 3.500 TL
7.500-9.999 lira: 4.500 TL
10.000 lira ve üzeri: 5.000 TL

QNB Finansbank

3.500 lira kadar: 4.800 TL
3.500-7.499 lira: 5.600 TL
7.500-9.999 lira: 7.200 TL
10.000 lira ve üzeri: 8.000 TL
Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim.

TEB

3.500 lira kadar: 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç): 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç): 4.500 TL
10.000 lira ve üzeri: 5.000 TL

🎈 YENİ EMEKLİ OLANLAR DİKKAT

Yeni emekli olanlar, ilk maaşlarını aldıkları banka ile veya başka bir banka ile sözleşme yaparak promosyon alabilirler. Bu süreç, 3 yıllık taahhüt süresini başlatır.

🔍 BANKA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şube erişimi, ATM imkanları ve kullanıcı dostu uygulamalar banka seçiminde önemli kriterlerdir. Kampanya şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun teklifi seçmeyi unutmayın!

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