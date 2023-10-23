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Vera Konsept kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vera Konsept GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü ve birçok yatırımcının dikkatini çekti. Halka arzın tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri, Vera Konsept GYO'nun halka arz sonuçlarıdır. Peki Vera Konsept kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:13 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:13
Vera Konsept kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vera Konsept Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 18-19-20 Ekim tarihleri arasında halka arzını gerçekleştirdi. Bu nedenle Vera Konsept halka arz tarihi için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

VERA KOSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 18-19-20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz edildi. Talep toplamanın sona ermesiyle birlikte de halka arz sonuçları merak edilmeye başlandı. Vera GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka az sonuçları ile belli olacak.

VERA GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vera GYO halka arz sonuçlarının KAP'a bildirildiği tarihten itibaren 2-3 gün içerisinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Halka arz sonuçlarının 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması durumunda şirket 25-26 Ekim tarihlerinde borsada işlem görebilir.

ERA KONSEPT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arz, katılım endeksine uygundur.


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