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TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? TAB Gıda halka arz sonuçları! İşte sonuç tarihi...

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı, merakla beklenen bir süreçtir. Bu süreç, şirketin hisselerinin halka sunulması ve genel yatırımcıların katılımına açılması anlamına gelir. Tab Gıda'nın halka arzı ile ilgili merak edilen tarih ve sonuçlar hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır. Tab Gıda, gıda sektöründe önemli bir oyuncu olarak bilinir. Şirketin büyümesi ve yeni yatırımlar için kaynak gereksinimleri olabilir. Halka arz, şirketin büyüme stratejilerini finanse etmek ve hisse senetlerini kamuya açmak için bir yol olabilir. Peki TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? TAB Gıda halka arz sonuçları! İşte sonuç tarihi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:10 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:10
TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? TAB Gıda halka arz sonuçları! İşte sonuç tarihi...

TAB Gıda halka arz sonuçları için araştırmalar hızlandı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "TABGD" koduyla işlem görmesi planlanan bu halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar Türk Lirası olarak belirlendi, ve Türkiye'nin son dönemdeki en önemli halka arz işlemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte detaylar...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!

TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.

TAB KAÇ LOT VERDİ?

TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.

Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

TAB HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

TAB HALKA ARZ EŞİT MİYDİ?

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılıyor.

TAB HALKA ARZINDA FONUN KULLANIM YERLERİ

%40 Yatırım finansmanı

- %25 Yenilenebilir enerji yatırımları

- %20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

- %15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları


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