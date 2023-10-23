TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? TAB Gıda halka arz sonuçları! İşte sonuç tarihi...

TAB Gıda halka arz sonuçları için araştırmalar hızlandı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "TABGD" koduyla işlem görmesi planlanan bu halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar Türk Lirası olarak belirlendi, ve Türkiye'nin son dönemdeki en önemli halka arz işlemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte detaylar...