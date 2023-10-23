TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? TAB Gıda halka arz sonuçları! İşte sonuç tarihi...

TAB Gıda halka arz sonuçları için araştırmalar hızlandı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "TABGD" koduyla işlem görmesi planlanan bu halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar Türk Lirası olarak belirlendi, ve Türkiye'nin son dönemdeki en önemli halka arz işlemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte detaylar...
TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!
TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.
TAB KAÇ LOT VERDİ?
TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.
Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)