Vera Konsept kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Vera GYO ne zaman halka arz olacak? HALKA ARZ TARİHİ!

Vera GYO halka arz tarihleri için araştırmalar hızlndı. Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için "Vera Grup Mühendislik A.Ş." ünvanı ile kurulmuştur. Vera Konsept GYO halka arzının büyüklüğü 867,9 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Vera Kosept GYO halka arz hangi bankalar, kaç lot verir? İşte merak edilen detaylar…

VERA KOSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile bu hafta halka arz oluyor. Vera Konsept halka arzı 18-19-20 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak. Halka arz açıklık oranı 26,83% olacak ve toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacak. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere pay tahsisatı şu şekilde yapılacak:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 38.500.000 lot (%70)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 11.000.000 lot (%20)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı : 5.500.000 lot (%10)