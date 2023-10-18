Vera Konsept kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Vera GYO ne zaman halka arz olacak? HALKA ARZ TARİHİ!

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
15-25% Konsept Vera projesinin finansmanı
35-45% Gölbaşı arsası üzerine yapılması planlanan otel projesi finansmanı
35-45% Yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalardaki proje finansmanı
0-5% İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Vera Konspet halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar şu şekilde;
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ü