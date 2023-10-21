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2001 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2020 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme gündeme geldi. Bu düzenleme ile prim ödeme süresi kısaltılıyor ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılıyor. Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan bu gelişme son dönemde gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Düzenleme Bağ-Kur'lu vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve prim ödeme şartı olan 9 bin gün, 7.200 güne indirilecek.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 16:38 Güncelleme 21 Ekim 2023, 16:38
2001 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2020 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Emeklilik tablosunda önemli bir değişiklik yapılacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, prim günü yükümlülüğünün azalmasına olanak tanıyacak. Bu sayede daha önceki yıllara göre daha az prim günü ödemiş olan kişiler, daha erken emeklilik imkanı elde edebilecek. Düzenlemenin yasalaşması için gerekli olan adımla yakında atılacak.

BAĞ-KUR VE SSK PRİMLERİNİN EŞİTLENMESİ

Düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Prim ödeme şartı olan 9 bin gün, 7.200 güne indirilecek. Bu değişiklik, emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltarak emeklilik hakkına erken kavuşmayı sağlayacak. Ayrıca, tarih kriteri de belirlenecek ve düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bu düzenleme, özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir müjde niteliği taşıyor. 1 milyonun üzerinde kişi, bu düzenleme sayesinde 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda da önemli bir adım niteliği taşıyor.

SÜREÇ DAHA KOLAYLAŞIYOR

Yapılacak düzenleme ile esnafların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede esnaflar, 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecekler. Prim düzenlemesi ile erken emeklilik imkanı yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatı da ortaya çıkacak.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK

2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak uygulanıyordu.

Bu nedenle Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.


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