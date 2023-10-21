2001 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2020 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Emeklilik tablosunda önemli bir değişiklik yapılacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, prim günü yükümlülüğünün azalmasına olanak tanıyacak. Bu sayede daha önceki yıllara göre daha az prim günü ödemiş olan kişiler, daha erken emeklilik imkanı elde edebilecek. Düzenlemenin yasalaşması için gerekli olan adımla yakında atılacak.
BAĞ-KUR VE SSK PRİMLERİNİN EŞİTLENMESİ
Düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Prim ödeme şartı olan 9 bin gün, 7.200 güne indirilecek. Bu değişiklik, emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltarak emeklilik hakkına erken kavuşmayı sağlayacak. Ayrıca, tarih kriteri de belirlenecek ve düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Bu düzenleme, özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir müjde niteliği taşıyor. 1 milyonun üzerinde kişi, bu düzenleme sayesinde 5 yıl daha erken emekli olabilecek.