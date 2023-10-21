2001 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2020 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda da önemli bir adım niteliği taşıyor.

SÜREÇ DAHA KOLAYLAŞIYOR Yapılacak düzenleme ile esnafların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede esnaflar, 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecekler. Prim düzenlemesi ile erken emeklilik imkanı yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatı da ortaya çıkacak.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak uygulanıyordu.

Bu nedenle Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.