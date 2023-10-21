Bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ | SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

Ekim 2023'ün halka arz takvimi oldukça yoğun ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek pek çok fırsat sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında Tab Gıda, Vera Konsept, Borlease, Mogan Enerji gibi birçok şirket yer alıyor. Yatırımcılar için merakla beklenen yeni halka arzların işlem tarihleri ve lot dağıtımları SPK onayından sonra KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimlerine bağlı olarak belirlenir. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte detaylar...