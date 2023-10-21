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Bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ | SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

Bu hafta halka arz var mı? Ekim 2023, yatırımcılar için büyük bir heyecan kaynağı haline geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında önemli şirketler bulunuyor. İşte bu heyecan verici halka arz takvimi. Halka arzlar, yatırımcılar için büyük bir ilgi kaynağıdır. Şirketler, halka açılarak hisse senetlerini kamuya sunarlar ve yatırımcılar bu hisse senetlerini satın alabilirler. Halka arzlar, hem şirketlerin büyümeleri için kaynak sağlar hem de yatırımcılara yeni fırsatlar sunar. Peki SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:56 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:56
Bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ | SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

Ekim 2023'ün halka arz takvimi oldukça yoğun ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek pek çok fırsat sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında Tab Gıda, Vera Konsept, Borlease, Mogan Enerji gibi birçok şirket yer alıyor. Yatırımcılar için merakla beklenen yeni halka arzların işlem tarihleri ve lot dağıtımları SPK onayından sonra KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimlerine bağlı olarak belirlenir. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte detaylar...

EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde

-Meka Beton 5-6 Ekim 2023

-Dofer yapı 10-11 Ekim 2023

-Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim 2023

-Vera Konsept 18-19-20 Ekim 2023

-Tab Gıda 18-19-20 Ekim 2023

EKİM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.


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