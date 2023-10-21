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Hangi bankalarda var? Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, halka arz sürecini başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurusunu yapmış durumda. Şirketin başvurusu SPK tarafından onaylandığında, halka arz işlemi resmen başlayacak. Multinet halka arzının tam tarihi, SPK'nın onayının ardından şirket tarafından duyurulacaktır. Halka arz tarihi, şirketin ve düzenleyici kurumların hazırlıklarının tamamlanmasının ardından belirlenir. Halka arz tarihini öğrenmek için şirketin resmi bildirimlerini ve duyurularını takip etmek önemlidir. Peki hangi bankalarda var? Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 13:20 Güncelleme 21 Ekim 2023, 13:20
Hangi bankalarda var? Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arz için talepte bulundu. Peki Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

MULTİNET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak halka arz işlemi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Multinet'in yayımladığı izahname bilgilerine göre, 24.153.780 TL nominal değerli payların 'bireysele eşit dağıtım yöntemiyle' halka arz edilmesi planlanıyor.

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ'nin halka arz süreciyle ilgili daha fazla detay ve gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.

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