23-27 Ekim haftasında, listemizde ilk sırada yer alan ve hissedarlarına temettü ödemesi yapacak ilk şirket Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) olarak öne çıkıyor. 25 Ekim Çarşamba günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan VKFYO, pay başına net 0.0367 TL kar pay dağıtacak.

SASA POLYESTER

Sasa Polyester, Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama Yaptı Yüzde 0,09 temettü verimine sahip olan firmanın temettü detayları, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

ORÇAY ORTAKÖY ORCAY

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY), kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihini 26 Ekim olarak duyurmuştu. Perşembe günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan ORCAY, pay başına net 0.1688 TL kâr payı ödeyecek. ORCAY'ın temettü verimliliği ise yüzde 2,41 olarak hesaplanıyor.

GÜR-SEL TURİZM GRSEL

Yatırımcılarına net 0.0882 TL temettü ödemesi yapacak olan GRSEL, temettü dağıtım tarihini ise 27 Ekim Cuma günü olarak belirledi. Yüzde 0,55 oranına temettü verimine sahip olan GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL), hissedarlarını sevindirmeye devam ediyor.