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Temettü takvimi 2023-2024! Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? Doas, Apple, BİM, Tüpraş, Mavi, Akbank, Şişecam...

Temettü takvimi ve şirketler tarafından dağıtılacak kar payı dağıtımı için araştırmalar hızlandı. Doas, Apple, Doğuş Otomotiv, BİM, Midas, Tüpraş, Mavi, Akbank, Şişecam temettü tarihleri başta olmak üzere birçok şirket için temettü tarihleri merak ediliyor. Bu hafta için 5 şirketten temettü duyurusu geldi. İşte Ekim, Kasım, Aralık ayı temettü ödemesi yapacak şirketler...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:42 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:42
Temettü takvimi 2023-2024! Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? Doas, Apple, BİM, Tüpraş, Mavi, Akbank, Şişecam...

5 şirket Borsa İstanbul'da (BİST) hissedarlarına kar payı ödemesinde bulunacak. İşte 2023 yılı temettü ödemesi...

VAKIF MENKUL VKFYO

23-27 Ekim haftasında, listemizde ilk sırada yer alan ve hissedarlarına temettü ödemesi yapacak ilk şirket Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) olarak öne çıkıyor. 25 Ekim Çarşamba günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan VKFYO, pay başına net 0.0367 TL kar pay dağıtacak.

SASA POLYESTER

Sasa Polyester, Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama Yaptı Yüzde 0,09 temettü verimine sahip olan firmanın temettü detayları, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

ORÇAY ORTAKÖY ORCAY

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY), kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihini 26 Ekim olarak duyurmuştu. Perşembe günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan ORCAY, pay başına net 0.1688 TL kâr payı ödeyecek. ORCAY'ın temettü verimliliği ise yüzde 2,41 olarak hesaplanıyor.

GÜR-SEL TURİZM GRSEL

Yatırımcılarına net 0.0882 TL temettü ödemesi yapacak olan GRSEL, temettü dağıtım tarihini ise 27 Ekim Cuma günü olarak belirledi. Yüzde 0,55 oranına temettü verimine sahip olan GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL), hissedarlarını sevindirmeye devam ediyor.

OSMANLI YATIRIM OSMEN

27 Ekim Cuma günü kar payı dağıtımında bulunacak şirketler bir diğeri ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) olarak öne çıkıyor. Temettüde 3. taksit ödemelerini gerçekleştirecek olan OSMEN, yatırımcılarına pay başına net 0.2589 TL ödemede bulunacak. Yüzde 1,60 temettü verimine sahip olan OSMEN, hissedarlarını mutlu eden şirketler arasında üst sıralarda yer alıyor.

SDT UZAY SDTTR

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) şirketi de 27 Ekimde temettü ödemesi yapacak bir başka şirket. 2. taksit temettü ödemesi yapacak olan teknoloji şirketi, pay başına net 0.3484 TL dağıtacak. Yüzde 1,20 oranında temettü verimine sahip olan SDTTR ise haftanın son temettü dağıtımında bulunacak şirketi olarak öne çıkıyor.

DOAS TEMETTÜ ÖDEMESİ 28.11.2023

APPLE TEMETTÜ ÖDESİ En son 17.08.2023 taraihinde yapılan temettü ödemesinin ardından henüz yeni bir tarih duyurulmadı.

BIM TEMETTÜ ÖDEMESİ 22.12.2023

TÜPRAŞ TEMETTÜ En son 03.10.2023 tarihinde yapılan temettü ödemesinin ardından henüz yeni bir tarih duyurulmadı.

MAVİ TEMETTÜ En son 12.05.2023 tarihinde yapılan temettü ödemesinin ardından henüz yeni bir tarih duyurulmadı.

AKBANK TEMETTÜ En son 03.04.2023 tarihinde yapılan temettü ödemesinin ardından henüz yeni bir tarih duyurulmadı.

ŞİŞECAM TEMETTÜ En son 03.04.2023 tarihinde yapılan temettü ödemesinin ardından henüz yeni bir tarih duyurulmadı.

TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2023

Ekim Ayı Yüzde Pay Başı
VKFYO 25 Ekim %0.17 0.0367₺
ORCAY 26 Ekim %1.76 0.1688₺
GRSEL 27 Ekim %0.13 0.0882₺
OSMEN 27 Ekim %0.11 0.2589₺
SDTTR 27 Ekim %0.11 0.3484₺
FROTO 30 Ekim %3.20 26.7840₺
OZSUB 31 Ekim %0.31 0.0746₺

Kasım Ayı Yüzde Pay Başı
ONCSM 1 Kasım %0.21 0.3734₺
DURDO 21 Kasım %0.30 0.1440₺
ASELS 22 Kasım %0.19 0.0789₺
DOAS 24 Kasım %1.98 5.1136₺
SDTTR 24 Kasım %0.11 0.3484₺
KAYSE 28 Kasım %0.58 0.2141₺
KRDMA 28 Kasım %0.40 0.0987₺
KRDMB 28 Kasım %0.41 0.0987₺
KRDMD 28 Kasım %0.36 0.0987₺
LKMNH 30 Kasım %0.45 0.2062₺
OZSUB 30 Kasım %0.24 0.0597₺

Aralık Ayı Yüzde Pay Başı
ATLAS 5 Aralık %7.15 0.3461₺
MTRYO 5 Aralık %5.64 0.4950₺
FORTE 13 Aralık %0.68 0.4782₺
DURDO 19 Aralık %0.30 0.1440₺
BIMAS 20 Aralık %0.95 2.7000₺
TCELL 20 Aralık %1.89 0.9245₺
PAGYO 21 Aralık %0.97 0.3516₺
BUCIM 27 Aralık %0.47 0.0450₺
ELITE 27 Aralık %0.42 0.2083₺
GLYHO 27 Aralık %0.17 0.0208₺
SONME 27 Aralık %0.17 0.0811₺
OZSUB 29 Aralık %0.27 0.0597₺


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