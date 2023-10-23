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Gabar'dan müjdeli haber! Günlük 25 bin varil petrol! TPAO açıkladı

Terörden arındırılan Gabar Dağı’nda petrol arama çalışmaları devam ederken heyecanlandıran rakamlar açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar’da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını açıkladı. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise “Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim” dedi.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:38 Güncelleme 23 Ekim 2023, 14:49
Gabar’dan müjdeli haber! Günlük 25 bin varil petrol! TPAO açıkladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi. TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

GABAR'DAN SEVİNDİREN HABER! TPAO BAŞKANI BİLGİN AÇIKLADI
Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

Gabar'da günlük ham petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."

GABAR'DAKİ PETROL NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
Başkan Erdoğan, 21 Temmuz'da gazetecilerin "Gabar'daki petrol ne zaman kullanılmaya başlanacak?" sorusuna "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İLK KUYU 2021'DE AÇILMIŞTI
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.

İLK KUYU 2021'DE AÇILMIŞTI
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.


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