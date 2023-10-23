Gabar’dan müjdeli haber! Günlük 25 bin varil petrol! TPAO açıkladı

GABAR'DAKİ PETROL NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
Başkan Erdoğan, 21 Temmuz'da gazetecilerin "Gabar'daki petrol ne zaman kullanılmaya başlanacak?" sorusuna "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
İLK KUYU 2021'DE AÇILMIŞTI
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.
İLK KUYU 2021'DE AÇILMIŞTI
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.