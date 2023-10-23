Memur, polis, öğretmen, astsubay, mühendis, avukat Ocak 2024 zammı hesaplandı! En düşük maaşlar....

OVP'DEN NE ÇIKMIŞTI?
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı.
Bu tahmin; Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 37.76, memurların ve emeklilerin enflasyon farkının yüzde 29.96 olabileceğini gösteriyor. Yine bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.46'yı buluyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde memur en az 32 bin 906, memur emeklisi de en düşük 14 bin 762 lira alacak.
MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı maaşlara şöyle yansıyacak:
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.383,93 TL
Memur- (Üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 34.907,05 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.950,93 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.562,06 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.650,25 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.931,15 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 83.636,61 TL
Hemşire- (Üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.236,39 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 50.405,06 TL
Teknisyen- (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 35.820,13 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 73.235,10 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.336,93 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 42.032,12 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.031,05 TL
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı maaşlara şöyle yansıyacak:
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 54.649,74 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.368,51 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 18.356,71 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 31.761,87 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 23.114,24 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.728,08 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 16.180,54 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 39.424,13 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 43.143,03 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL