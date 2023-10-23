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Memur, polis, öğretmen, astsubay, mühendis, avukat Ocak 2024 zammı hesaplandı! En düşük maaşlar....

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarına yansıtılacak artışı heyecanla bekliyor. Bu artışla ilgili yeni bir ipucu Merkez Bankası tarafından verildi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini, yüzde 15 zam oranına ek olarak enflasyon farkını işaret ediyor. Peki, Memur, Hemşire, Öğretmen, Polis, Mühendis maaşları ne kadar olacak? İşte tablo tablo ödemeler...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:10 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:28
Memur, polis, öğretmen, astsubay, mühendis, avukat Ocak 2024 zammı hesaplandı! En düşük maaşlar....

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak ayında maaşlara yansıtılacak artışla ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. 2024 yılının ilk ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda memurlar ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 15 oranında artırılacak. Bu artışa ek olarak, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı da enflasyon farkı olarak hesaplanacak.

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3 AYDA YÜZDE 35'İ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 3 ayda yüzde 18.03 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 35.73'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.

İŞTE MERAK EDİLEN ORAN

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 52.18'e ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 15 bin 30 liraya yükselecek.

OVP'DEN NE ÇIKMIŞTI?

Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı.

Bu tahmin; Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 37.76, memurların ve emeklilerin enflasyon farkının yüzde 29.96 olabileceğini gösteriyor. Yine bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.46'yı buluyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde memur en az 32 bin 906, memur emeklisi de en düşük 14 bin 762 lira alacak.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı maaşlara şöyle yansıyacak:

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.383,93 TL

Memur- (Üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 34.907,05 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.950,93 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.562,06 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.650,25 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.931,15 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Yüzde 52.18 zamlı maaş: 83.636,61 TL

Hemşire- (Üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.236,39 TL

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 50.405,06 TL

Teknisyen- (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Yüzde 52.18 zamlı maaş: 35.820,13 TL

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 73.235,10 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.336,93 TL

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 42.032,12 TL

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.031,05 TL

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı maaşlara şöyle yansıyacak:

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 54.649,74 TL

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.368,51 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 18.356,71 TL

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 31.761,87 TL

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 23.114,24 TL

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.728,08 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 16.180,54 TL

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 39.424,13 TL

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 43.143,03 TL

İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL


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