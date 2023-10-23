Memur, polis, öğretmen, astsubay, mühendis, avukat Ocak 2024 zammı hesaplandı! En düşük maaşlar....

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak ayında maaşlara yansıtılacak artışla ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. 2024 yılının ilk ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda memurlar ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 15 oranında artırılacak. Bu artışa ek olarak, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı da enflasyon farkı olarak hesaplanacak. Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lunun en düşük maaşı 10.520 TL'yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil...

3 AYDA YÜZDE 35'İ AŞTI Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 3 ayda yüzde 18.03 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 35.73'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.