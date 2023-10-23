''TAB Gıda, BORLEASE, Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? TABGD, BORLS, VRGYO kaç lot verdi?'' soruları gündemde sıkça araştırılıyor.
''TAB Gıda, BORLEASE, Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? TABGD, BORLS, VRGYO kaç lot verdi?'' soruları gündemde sıkça araştırılıyor.
TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
''TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda,
• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,1 katı ve
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.
Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.'
TAB GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" demişti.
TAB GIDA KAÇ LOT VERDİ?
Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.
TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tab Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL sabit fiyattan satıldı.
VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 18-19-20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz edildi.
Vera GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka az sonuçları ile belli olacak.
BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Borlease Otomotiv AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti.
Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep geldi.
BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçlarının 23 Ekim tarihinde açıklanması halinde 25-26 Ekim tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.
BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERDİ?
Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.
BORLEASE HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?
Borlease hisse kodu #BORLS olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Borlease halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.
BORLEASE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Hisse fiyatı 25.29 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Borlease halka arz açıklık oranı %30,65 olarak belirlendi.
Halka arzda 47 milyon lot ile 4 milyon 700 bin ek pay dağıtılacak.