TAB Gıda, BORLEASE, Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? TABGD, BORLS, VRGYO kaç lot verdi?

TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Vera GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka az sonuçları ile belli olacak.

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERDİ?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

BORLEASE HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease hisse kodu #BORLS olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Borlease halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

BORLEASE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 25.29 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Borlease halka arz açıklık oranı %30,65 olarak belirlendi.

Halka arzda 47 milyon lot ile 4 milyon 700 bin ek pay dağıtılacak.