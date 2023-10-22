1999 öncesi - 2008 sonrası kadın erkek son prim yaş gün şartları şekillendi! Kademeli değil kısmi emeklilik jesti

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Günümüzde birçok çalışan, emekliliğe tamamen veda etmek yerine kısmi emeklilik fırsatını değerlendirmeyi tercih ediyor. Kısmi emeklilik, emeklilik yaşınızı ertelemek ve daha fazla ekonomik güvence sağlamak için ideal bir seçenek olabilir. Ancak bu fırsatı yakalamadan önce bazı önemli koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.

1. Sigorta Başlangıç Tarihi: Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.

Kısmi emeklilik için gerekli koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:

2. Prim Gün Sayısı: Kısmi emeklilik için belirli bir prim günü sayısı gereklidir. Bu sayı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksek olabilir.

3. İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statü, kısmi emeklilik için yaş sınırları ve prim günü sayılarını etkileyebilir.