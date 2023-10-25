Değişti; Emekliye en düşük 15.028 TL maaş geliyor! Ocak 2024'te %59 zam hesabı tek tek belli oldu! 5-9 puan refah payı ile 7.500 TL alanlar...

Ocak ayında yeniden belirlenecek emekli ve memur maaşları, 2023 yılı enflasyon beklentileri doğrultusunda artırılacak. Merkez Bankası tarafından Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları açıklandı ve 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 olarak belirlendi. Bu verilere dayalı olarak emekli maaşı zammı ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı hesapları önem kazandı. Ayrıca, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belirlendi. Peki, 2024'te kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
2024 yılında emekli ve memur maaşlarının belirlenmesi için enflasyon oranları büyük bir öneme sahip olacaktır. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 68,01'lik enflasyon beklentisi, maaş zamlarının temelini oluşturacaktır. Bu nedenle, enflasyonun gerçekleşmesi durumunda emekli ve memur maaşlarında artışlar bekleniyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA BEKLENEN ARTIŞ
Emeklilerin ve memur maaşlarının artırılması için kapsamlı bir bütçe çalışması yapılıyor. Özellikle mali disiplinin korunması ve ekonomik büyüme için atılacak adımlar, maaş artışlarının temelini oluşturuyor.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ
Emeklilere yönelik atılan ilk adım, 5000 TL emekli ikramiyesi olarak geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı alım gücü artışı için bu adımın atıldığını belirtiyor.