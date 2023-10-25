Değişti; Emekliye en düşük 15.028 TL maaş geliyor! Ocak 2024'te %59 zam hesabı tek tek belli oldu! 5-9 puan refah payı ile 7.500 TL alanlar...

Ocak ayında yeniden belirlenecek emekli ve memur maaşları, 2023 yılı enflasyon beklentileri doğrultusunda artırılacak. Merkez Bankası tarafından Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları açıklandı ve 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 olarak belirlendi. Bu verilere dayalı olarak emekli maaşı zammı ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı hesapları önem kazandı. Ayrıca, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belirlendi. Peki, 2024'te kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?