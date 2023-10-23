Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun en düşük maaşı 10.520 TL'yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil...

Emekli maaşı zammı, 3 aylık enflasyon rakamları göz önüne alındığında refah payı hariç kesinleşmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zammın miktarı merak konusu olurken, Ocak ayındaki enflasyon artışına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, emekli maaşı artışı hakkında önemli bir işaret sunuyor. Peki, yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? İşte son tahminlere göre hesaplı tablo...
📌ENFLASYON ZAMMI: SON 3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları enflasyon zammı oranı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine dayanacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye sadece son 3 aylık enflasyon verisi kaldı.
MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ VE ENFLASYON TAHMİNİ
Kesin zammın oranını öğrenmek için 3 Ocak tarihi beklenirken, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları önemli bir ipucu sunuyor. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak ortaya çıktı.