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Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun en düşük maaşı 10.520 TL'yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil...

Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları devam ederken, 2023 yılının Ocak ayında uygulanacak enflasyon zammına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu çalışmanın temel belirleyicilerinden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları oldu. Kurumsal katılımcıların görüşleri, emeklilere yapılacak enflasyon zammının oranını şekillendirdi. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:02 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:02
Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu şekillendi! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı 10.520 TL’yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil... 1

Emekli maaşı zammı, 3 aylık enflasyon rakamları göz önüne alındığında refah payı hariç kesinleşmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zammın miktarı merak konusu olurken, Ocak ayındaki enflasyon artışına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, emekli maaşı artışı hakkında önemli bir işaret sunuyor. Peki, yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? İşte son tahminlere göre hesaplı tablo...

Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu şekillendi! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı 10.520 TL’yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil... 2

📌ENFLASYON ZAMMI: SON 3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları enflasyon zammı oranı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine dayanacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye sadece son 3 aylık enflasyon verisi kaldı.

Emekliye %5 ek ödemeyle yeni maaş tablosu şekillendi! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı 10.520 TL’yi görecek! 9.70 puanlık refah payı dahil... 3

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ VE ENFLASYON TAHMİNİ

Kesin zammın oranını öğrenmek için 3 Ocak tarihi beklenirken, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları önemli bir ipucu sunuyor. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak ortaya çıktı.

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