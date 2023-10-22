SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

PTT'den destek ödemesi alanlara müjde! Sosyal yardımlar zamlanacak! 2024 Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED, Yaşlı ve Engelli aylığı...

2024 yılı için geri sayım sürerken sosyal yardımlara yapılacak zam için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı sosyal yardımlara her yıl zam yapılıyor. Ocak ayına az bir süre kala emekli, memur, asgari ücretli gibi sosyal yardım alanlar da hesaplamaları yakından takip ediyor. Son olarak Eylül enflasyon oranı açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netlik kazanması ile birlikte, altı aylık enflasyon farkı belli olacak. Emekli ve memur maaşlarının ocak ayının ilk günlerinde duyurulacak olan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından hesaplanması beklenirken, sosyal yardım ödemelerinde de artışa gidilecek. İşte güncel tahmini zam hesabıyla 2023 sosyal yardım ödemele tutarları: Evde Bakım, SED, Yaşlı ve Engelli aylığı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 11:35 Güncelleme 22 Ekim 2023, 11:35
PTT’den destek ödemesi alanlara müjde! Sosyal yardımlar zamlanacak! 2024 Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED, Yaşlı ve Engelli aylığı...

Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED, Yaşlı ve Engelli aylığı alanlara güzel haber geldi. 2024 Ocak zammına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemelerine Ocak ayında zam gelecek. Temmuz zammıyla birlikte Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1 bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 811 TL'ye yükseldi. Gözler şimdi Ocak ayında. İşte yeni hesaplamalar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurmuştu.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükselmişti.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıkmıştı.

OCAK AYINDA SOSYAL YARDIMLARIN TÜMÜ ARTACAK

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak.

2023 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli maaş zammı son dakika açıklamaları takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen emekli maaş zammında veriler netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon farkı için gözler kritik rakam TÜİK tarafından açıklandı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül ay rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı ve emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Bunların akabinde Temmuz ve Ocak ayında değişen sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

İŞTE ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ!

👉65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek

👉EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.

👉ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.

👉HASTALARA YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 8 bin 219 lira alabilecek.

👉AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de okul öncesi çocuk için 2 bin 421 liradan 3 bin 619, ilköğretimde okuyan için 3 bin 632 liradan 5 bin 428, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 790, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 514 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme ise 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya yükselecek.

👉ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar 2 bin 801 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR’larının giriş yaptığı bölge hedef alındı
ABD’den İran’a karşı THAAD sistemi! Pentagon’dan Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir?
75 yıldır süren soykırım! Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletmişti
SON DAKİKA