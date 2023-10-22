PTT’den destek ödemesi alanlara müjde! Sosyal yardımlar zamlanacak! 2024 Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED, Yaşlı ve Engelli aylığı...

Evde Bakım , Dul ve Yetim maaşı , SED, Yaşlı ve Engelli aylığı alanlara güzel haber geldi. 2024 Ocak zammına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemelerine Ocak ayında zam gelecek. Temmuz zammıyla birlikte Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1 bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 811 TL'ye yükseldi. Gözler şimdi Ocak ayında. İşte yeni hesaplamalar...

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükselmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurmuştu.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıkmıştı.

OCAK AYINDA SOSYAL YARDIMLARIN TÜMÜ ARTACAK

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.