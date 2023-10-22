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Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme + %52'lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az...

2023 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 3 aylık rakamları ve refah payını hariç tutarak hesaplandı. Ocak ayındaki enflasyon artışı için önemli bir ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer aldı. Eğer Ocak ayı zam oranı gerçekten yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9.73 puanlık bir refah payı eklenmesi söz konusu olacak. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaş zammı ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 17:28 Güncelleme 22 Ekim 2023, 17:28
Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme + %52’lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az... 1

Merkez Bankası'nın ekim ayı piyasa beklentileri anketi sonuçları açıklandı ve enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekti. Eylül ayında %67.22 olarak kaydedilen yıl sonu enflasyon beklentisi, bu ankette %68.01'e yükseldi. Peki, Ocak 2024'te emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş hesaplaması haberimizde...

Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme + %52’lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az... 2

Emeklilere iyileştirme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma sürerken, mevcut düzenlemeler kapsamında memurlara ve emeklilere yapılacak zamlar için de ipuçları geliyor.

Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme + %52’lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az... 3

Son veri Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

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