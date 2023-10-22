Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme + %52'lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az...

Merkez Bankası'nın ekim ayı piyasa beklentileri anketi sonuçları açıklandı ve enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekti. Eylül ayında %67.22 olarak kaydedilen yıl sonu enflasyon beklentisi, bu ankette %68.01'e yükseldi. Peki, Ocak 2024'te emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş hesaplaması haberimizde...
Emeklilere iyileştirme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma sürerken, mevcut düzenlemeler kapsamında memurlara ve emeklilere yapılacak zamlar için de ipuçları geliyor.
Son veri Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.