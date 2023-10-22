Emekliye 9.73 puan refah payı dahil maaş zammı tablosu çıktı! SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme + %52'lik 2024 enflasyon farkı oluştu! En düşük emekli maaşı en az...

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Merkez Bankası'nın ekim ayı piyasa beklentileri anketi sonuçları açıklandı ve enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekti. Eylül ayında %67.22 olarak kaydedilen yıl sonu enflasyon beklentisi, bu ankette %68.01'e yükseldi. Peki, Ocak 2024'te emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş hesaplaması haberimizde...