Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI

Kira artışı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.