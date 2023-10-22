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Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşecek. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 19:55 Güncelleme 22 Ekim 2023, 19:55
Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım Cuma günü açıkladığı enflasyon verileri üzerinden kasım ayı kira artış oranını netleştirecek. Konut kiraları için belirlenen yüzde 25'lik artış sınırı devam ederken, iş yeri kiralarındaki artış oranı, kasım ayı enflasyon verileri temel alınarak belirlenecek. İşte detaylar...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak. Aynı zamanda kira artış oranı da belli olacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %61,53
Kira Artış Tutarı: 6.153,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.153,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 193.836,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI

Kira artışı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.


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