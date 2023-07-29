Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yabancı yatırımcılara mesaj: İlgiden memnuniyet duyuyoruz! Körfez’den yatırımlar gelecek...

3 ADIMA DİKKAT ÇEKTİ

Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim; İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: - 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük öz sermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.

Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır"

KDV OYUNUNA KARŞI HAREKETE GEÇİLİYOR

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranı yüzde 1 olarak yemek fişi kesen esnaf için boykot çağrısı yapan tüketicinin Twitter mesajını paylaşarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" dedi.