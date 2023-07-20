50.7 milyar dolarlık tarihi anlaşma dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın uçağı inmeden talimat: Hazır olun!

Financial Times yanı sıra, Körfez merkezli bir bankacının aktardığı bilgiye dayanarak; Emirlik yetkililerinin Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankacılara 'hazır olmalarını, fikirler konusunda yardım etmelerini ve uygulamaya hazırlanmaları' yönünde 'tüm noktaları içeren bir bülten' gönderdiğini bildirdi.

Voice of America 'Erdoğan, BAE'den 50 Milyar Dolarla Körfez Turunu Kapattı' başlıklı haberinde 'BAE ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu' yorumuna yer verdi.