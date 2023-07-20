50.7 milyar dolarlık tarihi anlaşma dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat: Hazır olun!
Başkan Erdoğan'ın körfez turunun son durağı BAE'de imzalanan tarihi anlaşma dünya basınında geniş yer kapladı. İki ülke arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşma öncesinde yaşanan detayları Financial Times aktarırken Yunan basını da iş birliğine gidilecek alanları tek tek yazdı.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 belge imzalandı ve kabul edildi.
Anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar Dolar olduğu duyuruldu. Erdoğan, 'İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız' açıklamasını yaptı.
Bu gelişme Dünya basınında geniş yer bulurken uluslararası Haber ajansları anlaşmayı 'acil' kodu ile abonelerine servis etti.
'Erdoğan'ın körfez turu tamamlandı' başlıklı haberinde AFP gezinin son tutunda 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti.
Financial Times yanı sıra, Körfez merkezli bir bankacının aktardığı bilgiye dayanarak; Emirlik yetkililerinin Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankacılara 'hazır olmalarını, fikirler konusunda yardım etmelerini ve uygulamaya hazırlanmaları' yönünde 'tüm noktaları içeren bir bülten' gönderdiğini bildirdi.
Voice of America 'Erdoğan, BAE'den 50 Milyar Dolarla Körfez Turunu Kapattı' başlıklı haberinde 'BAE ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu' yorumuna yer verdi.