BAE’den Türkiye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı: Rüzgar, güneş, termik santral... ’Yerlilik’ şartı!

Edinilen bilgiye göre anlaşmalar kapsamında BAE, Türkiye'deki yatırımlara ya ortaklık yapacak ya doğrudan projenin finansmanını sağlayacak ya da projeyi başından sonuna kadar teknik altyapısı ile kendisi üstlenecek. Bu arada Türkiye'nin, tüm anlaşmalar kapsamında yapılacak çalışmalara proje bazında değişen oranlarda "yerlilik" şartı koyduğu öğrenildi.

BU YIL BAŞLAYABİLİR

Kaynaklar, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında gelecek yatırımların, Türkiye'ye sıcak para girişini sağlayacağı, istihdam artışı ve yeni iş alanları yaratacağı, dövizle ilgili sıkışıklığı kalıcı olarak gidereceği, Türkiye'nin "know-how" imkânını ve enerjideki kapasitesini artıracağını ifade ediyor.

İş birliğinin somut sonuçlarının hangi vadede görülebileceği konusunun projelerin hangi alanda yapıldığına ve büyüklüğüne göre değişeceğine işaret edilse de ilk yatırımların 2023 yılı içinde başlayabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin önündeki en büyük meselenin yatırım için Türkiye'ye gelecek Körfez ülkelerine somut altyapı sunabilmek olduğuna işaret eden yetkililer, bu nedenle ciddi bir mutfak çalışmasının yapıldığını kaydediyor.