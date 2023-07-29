BAE’den Türkiye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı: Rüzgar, güneş, termik santral... ’Yerlilik’ şartı!

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar'ı da kapsayan Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50.7 milyar dolarlık iş birliği anlaşmalarının detayları belli olmaya başladı.
Söz konusu tutarın yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye'de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve termik santrallerle, hidrojen üretimi yatırımları yapılacağı belirtiliyor.
13 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun son durağı olarak gittiği BAE'de, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların 28-29 milyar dolarlık bölümü enerji alanına yönelik oldu. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, biyoyakıtlar gibi konularda iş birliği imkânları araştırıldı.
TÜRKİYE'DEN YERLİLİK ŞARTI
Milliyet'in haberine göre; Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye'de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve hidrojen üretimi yatırımları hayata geçirilecek. Türkiye'nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında yer alıyor.