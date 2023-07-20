Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda 18 anlaşma! Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım akacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.
İLK DURAK CİDDE OLDU
Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti oldu.
Erdoğan'ın, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldiği ziyarette, Türk ve Suudi Arabistan heyetleri arasında 5 yeni mutabakat zaptı imzalandı.
"Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı", "Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliği" anlaşmalarının yapıldığı ziyarette, "medya ve enerji" alanlarında çeşitli mutabakatlar imza altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İş Birliği Sözleşmesinin yapıldığı ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imza altına alındı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da ziyaretin dikkati çeken anlaşmaları arasında yer aldı.