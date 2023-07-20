Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda 18 anlaşma! Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım akacak

Başkan Erdoğan'ın, Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada, iki tarafın, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılmasının önemini ve özellikle altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürjik sanayi, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji gibi bir dizi hedef sektörde ve diğer ortak çıkar alanlarında ekonomik entegrasyon için fırsatları destekleme konusundaki istekliliklerini vurguladığı belirtildi.

BAYRAKTAR, SUUDİ ARABİSTAN SEMALARINDA GÖREV YAPACAK

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi" kapsamında, Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

Yapılan kapsamlı anlaşmayla gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da işbirliği gerçekleştirilecek.

KATAR İLE ORTAK BİLDİRİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ikinci durağı ise Katar oldu.

Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan'ın ziyaretinde, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 50. Yıl Dönümü" dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Sani tarafından ortak bildiri imzalandı.