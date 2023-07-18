Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi 2023? EGO yeni zamlı abonman bilet fiyatları ne kadar oldu? 18 Temmuz Otobüs, metro tam, öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.