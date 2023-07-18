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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 15:22
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    • 18.07.2023 15:29
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    Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi 2023? EGO yeni zamlı abonman bilet fiyatları ne kadar oldu? 18 Temmuz Otobüs, metro tam, öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?

    Son dakika haberine göre, Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi. Peki, Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi? EGO yeni zamlı bilet fiyatları ne kadar oldu? Otobüs, metro bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankara’da toplu taşımaya zam geldi mi?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Tam ve indirimli bilet fiyatları değişti. Peki, Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi 2023? EGO yeni zamlı bilet fiyatları ne kadar oldu? 18 Temmuz Otobüs, metro tam, öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    YENİ ZAMLI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

    Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.

        Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi 2023? EGO yeni zamlı abonman bilet fiyatları ne kadar oldu? 18 Temmuz Otobüs, metro tam, öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?
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