Borsa İstanbul güne rekorla başladı | 18 Temmuz BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,24 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak rekor seviye olan 6.636,70 puana çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN BİLİŞİM SEKTÖRÜ OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim oldu.