Son dakika: TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı: 18 ayın en düşüğü! İşte memur ve emeklinin beklediği rakamlar...

Son dakika ekonomi haberi! Türkiye İstatiskik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Haziran ayı enflasyonu yüzde 3.92 olurken yıllık bazda yüzde 38,21'e geriledi. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NETLEŞTİ

Yapılan hesaplara göre 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023







TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023







Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023







Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2023







Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %46,63, aylık %3,45 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2023

MEMUR VE EMEKLİ MERAKLA BEKLİYORDU

Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli oldu.