ENFLASYON AÇIKLANDI MEMURUN ZAMMI HESAPLANDI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Temmuz zammı belli oldu. Yüzde 6 toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı ortaya çıkarken, gözler refah payına çevrildi. Peki memur maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Temmuz zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 19,77 olarak açıkladı. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17,55 oldu.
Şimdi gözler refah payına çevrildi. Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, ortaya çıkan bu oranla yani refah payı hariç Temmuz zammıyla 13 bin 927 liraya yükselecek. Bu maaş eklenecek refah payıyla 22 bin liraya ulaşacak.
En düşük memur emeklisi aylığı ise ortaya çıkan oranla 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 288 liraya çıkacak. Bu tutar eklenecek refah payıyla daha da artacak.
NE ZAMAN VERİLECEK?
Refah payı için yasa çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle bu düzenlemenin yer aldığı torba yasa teklifi hızla Meclis'e sevk edilecek. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.