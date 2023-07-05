ENFLASYON AÇIKLANDI MEMURUN ZAMMI HESAPLANDI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Şimdi gözler refah payına çevrildi. Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, ortaya çıkan bu oranla yani refah payı hariç Temmuz zammıyla 13 bin 927 liraya yükselecek. Bu maaş eklenecek refah payıyla 22 bin liraya ulaşacak.

En düşük memur emeklisi aylığı ise ortaya çıkan oranla 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 288 liraya çıkacak. Bu tutar eklenecek refah payıyla daha da artacak.