Süreyi 5 yıl öne çekecek! SGK sigorta başlangıcı 2000-2017 arası olana erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş prim gün SGK tablosu...

Ülkemizde emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Her bir sigorta kolu erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallara sahip. Ayrıca bazı meslek gruplarında emeklilik için özel kriterler uygulanabiliyor. Bu bağlamda 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 9000 prim gününün 7200'e ne zaman çekileceği hakkında bilgiler akıllara geldi.
5 YIL ÖNE ÇEKECEK
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.
Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.
Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.