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Haberler Ekonomi 6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Peki emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Artışlardan tüm EYT'liler yararlanacak mı? Zamlar nasıl yansıtılacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:38
6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih geldi. Ocak ayında maaşları refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılan, Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de en az 7 bin 500 lira almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu.

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6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

TÜİK AÇIKLADI

İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3,92 olarak açıkladı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'ye çıktı.

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

DÜZENLEME YAPILACAK

Ancak artış bununla sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ilk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenirken, maaşa göre bir kademeli zam yapılması gündemde. Ayrıca taban aylık ödemesinin yükseltilmesi de bekleniyor. Ek iyileştirme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

KÖK MAAŞA UYGULANACAK

Taban emekli aylığını alan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında zamların nasıl yansıtılacağı geliyor. Emeklilere halen en az 7 bin 500 lira maaş ödemesi yapılıyor. Ancak Temmuz zammı bu ödemeye değil, emeklilerin kök aylığına yansıyacak. En düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 lira. Bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödeniyor. Temmuz zammı da bu kök maaşlara eklenecek.

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLADI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

HIZLA MECLİS'E TAŞINACAK

Emekli zamlarına ilave edilecek artışlar için bir yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerin yer aldığı torba yasa tasarısı TBMM'ye sevk edilecek, hızlıca da yasalaştırılacak. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay hesaplarında görecek.

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