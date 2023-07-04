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Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

Memurların, emeklilerin zammı yarın netleşecek. Enflasyon verileriyle ortaya çıkacak zam oranına, refah payı eklenecek. Çıkacak oran sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da yansıyacak. Peki, enflasyon oranı ne olacak? Refah payı ne kadar bekleniyor? Takvim.com.tr emekli ve memur zammına ilişkin merak edilenleri sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
04.07.2023 06:56 - Son Güncelleme: 04.07.2023 06:56
Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı yarın netleşiyor.

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Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık TÜFE oranıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

Zam oranlarına refah payı da eklenecek.

Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

2 FARKLI TAHMİN VAR
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 çıkmıştı. Haziran verisi için ise 2 farklı tahmin var.

Milyonlara yeni kazanç | Memur ve emekli zammı netleşiyor! Enflasyon oranı ne olacak? Refah payı...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu yüzde 2.81 olarak tahmin edildi.

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