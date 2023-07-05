Yeni zamlı lisans mezunu hemşire maaşları ne kadar? Temmuz ayı Emekli Hemşire maaş tablosu! Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.