Enerjide milli reçeteler faturaları düşürdü! Tarihi gerileme yaşandı

İlk kez Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerji faturalarının asgari ücret içerisindeki payı tek hanelere düşerken, Bakan Albayrak'ın yazdığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" reçetesi ile enerji faturaları tarihi bir gerileme yaşadı.
Asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından, doğal gaz ve elektriğin tüketim maliyetleri, asgari ücretin içindeki payı bakımından 21 yılın en düşük seviyesine indi.
SON 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164.6 lirayken,100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı.
Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 olmuştu. 2016'da Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye gerilerken, asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiği temmuz ayı itibarıyla, 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 616.4 lirayla yüzde 5.4'e gerileyecek. Böylece, doğal gazın net asgari ücret pastasındaki payı, son 21 yılın en düşük seviyesine inmiş olacak.
Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücretteki payı incelenirken, elektrikte de doğalgazdakine benzer bir tablo kendini gösterdi. Net asgari ücretin 164.6 olduğu 2002'de 200 kilovatsaat elektriğin bedeli 33.1 lirayla asgari ücretten yüzde 20.1 pay almıştı. Bu oran asgari ücretin 226 lira olduğu 2003'te yüzde 16'ya, asgari ücretin 303.1 lira olduğu 2004'te de yüzde 10.5'e geriledi.
200 kilovatsaat elektriğin tüketim bedeli, asgari ücretin 350.2 lira olduğu 2005 yılı itibariyle de 31.7 liralık bedelle asgari ücretin içindeki payını 9.1'e indirdi.