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    • Ekonomi
    • 24.06.2023 09:17
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    • 24.06.2023 09:24
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    Enerjide milli reçeteler faturaları düşürdü! Tarihi gerileme yaşandı

    Enerjideki yerlileşme hamleleri ve asgari ücretin 11.402 liraya çıkarılmasıyla 100 metreküplük gaz faturasının ücretteki payı yüzde 5.4’e, 200 kilovatsaatlik elektrik faturası payı ise yüzde 2.6’ya geriledi. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" reçetesi ile enerji faturaları tarihi bir gerileme yaşadı. Öte yandan doğal gazın net asgari ücret pastasındaki payı, son 21 yılın en düşük seviyesine indi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enerji faturaları tarihi bir gerileme yaşadı!

    İlk kez Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerji faturalarının asgari ücret içerisindeki payı tek hanelere düşerken, Bakan Albayrak'ın yazdığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" reçetesi ile enerji faturaları tarihi bir gerileme yaşadı.

    Asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından, doğal gaz ve elektriğin tüketim maliyetleri, asgari ücretin içindeki payı bakımından 21 yılın en düşük seviyesine indi.

    SON 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164.6 lirayken,100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı.

    Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 olmuştu. 2016'da Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye gerilerken, asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiği temmuz ayı itibarıyla, 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 616.4 lirayla yüzde 5.4'e gerileyecek. Böylece, doğal gazın net asgari ücret pastasındaki payı, son 21 yılın en düşük seviyesine inmiş olacak.


    Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücretteki payı incelenirken, elektrikte de doğalgazdakine benzer bir tablo kendini gösterdi. Net asgari ücretin 164.6 olduğu 2002'de 200 kilovatsaat elektriğin bedeli 33.1 lirayla asgari ücretten yüzde 20.1 pay almıştı. Bu oran asgari ücretin 226 lira olduğu 2003'te yüzde 16'ya, asgari ücretin 303.1 lira olduğu 2004'te de yüzde 10.5'e geriledi.

    200 kilovatsaat elektriğin tüketim bedeli, asgari ücretin 350.2 lira olduğu 2005 yılı itibariyle de 31.7 liralık bedelle asgari ücretin içindeki payını 9.1'e indirdi.

        YERLİ VE MİLLİ POLİTİKALAR SAYESİNDE TARİHİ GERİLEME YAŞADI
        2005'ten sonra bu oran hiç çift hanelere çıkmazken, Albayrak'ın bakanlığı döneminde uyguladığı yerli ve milli enerji politikaları ile elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretle birlikte 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücret içindeki payı 294.9 lirayla yüzde 2.6'ya inecek. Böylece, elektriğin net asgari ücretteki payı da 21 yılın en düşük seviyesine inmiş olacak.

        25 METREKÜP ÜCRETSİZ
        Enerji faturalarının asgari ücret içindeki payı düşüş eğilimi gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılmasıyla açıkladığı ücretsiz doğalgaz müjdesi de devam ediyor. Konut, ibadethane ve cemevlerinin 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar olan ilk faturaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanırken, devlet bu kapsamda vatandaşın yaklaşık 9 milyar liralık faturasını ödemişti. Doğalgazın bedava kullanıldığı mayıs ayının ardından, sonraki faturalarda da 1 Mayıs 2024'e kadar doğalgazın 25 metreküpü ücretsiz verilecek.

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        Kiracının derdi bitiyor
        Haberler Ekonomi Enerjide milli reçeteler faturaları düşürdü! Tarihi gerileme yaşandı
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