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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 07:16
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    • 13.05.2023 21:58
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    Doğal gazda Karadeniz etkisi: Faturalar sıfır geldi, 6 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının karaya çıkarılma töreninde Nisan ayında doğal gaz harcamalarının ücretsiz olarak faturalara yansıyacağının müjdesini vermişti. Müjde kapsamında sayaç okumlarının yüzde 60'ı tamamlandı. Vatandaşın ödemesi gereken 6 milyar lira tutarındaki fatura devlet tarafından karşılandı. Doğal gaz ve petrolde peş peşe gelen müjdelerin yolu, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde temeli atılan yerli ve milli enerji politikalarıyla açıldı. Bu dönemde gerçekleştirilen hamlelerle Türkiye dünya üzerinde doğal gaz araştırma filosuna sahip ender ülkelerden biri haline geldi.

    takvim.com.tr
    Doğal gazda Karadeniz etkisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor.

    1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ
    Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

    SAYAÇLARIN YÜZDE 60'I OKUNDU
    24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlandı. Fatura bedeli olarak "0" yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.

    Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan'dan bu yana Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının yüzde 60'ı okunarak vatandaşın büyük bir bölümüne ücret ödemeyecekleri faturaları ulaştırıldı. Şu ana kadar 6 milyar liralık fatura bedeli devlet tarafından karşılandı.

        TOPLAM DESTEK 40 MİLYAR TL
        Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan geri kalan 11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında ise yapılacak desteklemelerle devletin vatandaşa sağlanacak destek 40 milyar lirayı bulacak.

        DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI
        Öte yandan 31 Mayıs'a kadar sayaç okumalarının durdurulduğu deprem bölgesine ilişkin müjdelerin nasıl yansıtılacağı da netleşti.

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 1 Haziran itibarıyla kesilecek ilk faturaların yine 24 Nisan baz alınarak sonraki ilk okuma dönemine kadar olan kullanımlarından ücret alınmayacak.
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            Haberler Ekonomi Doğal gazda Karadeniz etkisi: Faturalar sıfır geldi, 6 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı
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