Elmastan katbekat daha değerli, tüm dünya onu konuşuyor! 50 milyar dolarlık dev keşif!

Muğla'nın Milas ilçesi diaspor kristalinin çıkarıldığı yer olarak ön plana çıktı. Bu bölgedeki madenlerden gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebilir niteliktedir. Bu da diaspor kristalinin nadirliğini ve değerini daha da artırıyor. Diaspor kristalinin en çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi olarak biliniyor.
Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor.
Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.
Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor.
50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR
Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.