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    • Ekonomi
    • 02.06.2023 08:32
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    • 02.06.2023 08:32
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    Elmastan katbekat daha değerli, tüm dünya onu konuşuyor! 50 milyar dolarlık dev keşif!

    Son yıllarda, Türkiye'de çıkarılan ve benzeri olmayan bir değerli taş olan Diaspor Kristali ön plana çıkıyor. Bu taş nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle özellikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, Diaspor Kristali'nin elmasa kıyasla 10 bin kat daha nadir olduğunu belirtiyor. Bu büyük nadirlik, kristalin değerini arttırarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu tahmin ediliyor.

    Elmastan katbekat daha değerli! Dünya onu konuşuyor

    Muğla'nın Milas ilçesi diaspor kristalinin çıkarıldığı yer olarak ön plana çıktı. Bu bölgedeki madenlerden gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebilir niteliktedir. Bu da diaspor kristalinin nadirliğini ve değerini daha da artırıyor. Diaspor kristalinin en çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi olarak biliniyor.

    Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor.

    Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.

    Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor.

    50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR

    Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

        3'Ü ÜLKEMİZDE BULUNUYOR

        Değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

        YÜZDE 2'Sİ İŞLENEBİLİYOR

        Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

        Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Elmastan katbekat daha değerli, tüm dünya onu konuşuyor! 50 milyar dolarlık dev keşif!
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