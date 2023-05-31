Son dakika: 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklandı.
%4 BÜYÜME
Türkiye 2023'ün ilk çeyreğinde %4 büyüme gösterdi.
TÜİK'in açıkladığı veriler şu şekilde;
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0 arttı.
HİZMET FAALİYETLERİ 2023 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %12,4 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,0, finans ve sigorta faaliyetleri %11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,1, diğer hizmet faaliyetleri %7,8, inşaat %5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri %1,4 arttı. Tarım sektörü %3,8, sanayi ise %0,7 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı.