180 bin varil ve 6.1 milyar dolar: Berat Albayrak Gabar'daki petrol keşfini "Burası Çok Önemli" kitabında müjdelemişti
Başkan Erdoğan, Konya'da katıldığı miting programında terörden temizlenen Gabar'daki tarihi petrol müjdesini açıklamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada" dedi. Tarihi müjdenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde önemli keşiflerin fitini ateşleyen Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümündeki satırlar akıllara geldi. Albayrak Gabar'daki petrol müjdesine ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı. Bu bağlamda Başkan Erdoğan liderliğinde adım adım gerçekleştirilen enerjide bağımsızlık serüvenini Takvim.com.tr sizler için derledi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. Biz 6,1 milyar doları su satarak elde etmedik" dedi.
SİZİ KASAYA GÖTÜREYİM, BİR KAPAĞINI BİR AÇSINLAR, İÇERİDE 6.1 MİLYAR DOLAR VAR
Petrol ve doğalgaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap veren Bilgin, "Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik. Bu, siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi.
"YURT DIŞINDA DA ARIYORUZ AMA YURT İÇİNDE BULMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUZ"
TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın. Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin ürün üretimimiz var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınız üretime göre çok daha karlı, çok daha avantajlı. Evet, yurt dışında da arıyoruz, üretiyoruz ama yurt içinde bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu.