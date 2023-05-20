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    • Ekonomi
    • 20.05.2023 07:17
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    • 20.05.2023 07:17
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    Her eve 25m³ bedava gaz! Mutfakta ve sıcak suda ücretsiz harcama dönemi

    Mayıs ayında hiç doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş için, bedava gaz dönemi başlıyor. Hanelerde mutfakta ve sıcak suda 23m³ kullanım ücretsiz olarak faturalandırılacak. Ön ödemeli kullanıcılar da hak kaybına uğramayacak. Türkiye'de doğal gaz arama çalışmalarının temeli Berat Albayrak'ın  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılmıştı. Çalışmalar için alınan gemilerle kurulan filo, bugün Türkiye'nin enerjde bağımsızlığını ilan ediyor.

    takvim.com.tr
    Her eve bedava doğalgaz!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğalgaz faturası ödemedi. Tükettikleri doğalgazı önceden satın alan kartlı doğalgaz sayacı kullananlar ise destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor.

    ÖN ÖDEMELİLER FAYDALANACAK
    Ön ödemeli, yani kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da ilk okumada, son bir aylık dönem kullanımları kadar ücretsiz gaza hak kazanacak.

    Hizmet aldıkları şirkete konutları için yükleme yapmaya gittiklerinde, hak ettikleri ücretsiz metreküp kadar sayaçlarına doğalgaz tanımlanacak. Vatandaş 11 ay boyunca da evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek.

    İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR
    Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı.

    KARTINA KREDİ YÜKLENECEK
    Kullandıkları doğalgazın parasını önceden ödeyen kartlı sayaç kullanıcıları ise hâlâ destekten nasıl faydalanacaklarına ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.

        NASIL FAYDALANILACAK?
        Hükümet 11 ay boyunca vatandaşın evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gazı da ücretsiz vereceğini açıklamıştı. Bu destekten tüm haneler faydalanacak. Süreç söyle işleyecek:

        Mutfak ve sıcak su kullanımları için olan 25 metreküplük desteklemede '25 metreküpe kadar' denildiği için yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak.

        30 metreküp gaz tüketen ve faturalı sayaç kullananlara 25 metreküpü düşürülerek sonraki ay için 5 metreküp kullanım için fatura çıkarılacak.

        10 metreküp tüketim varsa ise yine fatura bedeli sıfır olacak şekilde fatura düzenlenecek.

        Kartlı sayaç kullananların da sayaçları okunacak. Onların da 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemeye ne zaman giderlerse alacak olarak hanelerine yazılan metreküpler kendilerine ücretsiz olarak verilecek.

        Kartlı sayaç kullananların aylık 25 metreküpün üzerinde tüketimleri olursa her aydan 25 metreküp alacakları olacak.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Örneğin, 24 Nisan'dan sonra 10 Mayıs'ta ön ödemeli sayaç kullanıcısının sayacı okunduğunda 10 Nisan-10 Mayıs arasındaki tüketimi ücretsiz olacak.

        Ancak vatandaş kullandığı doğalgazın ücretini daha önceden ödediği için kullandığı metreküp hanesine alacak yazılacak. Bağlı bulunduğu şirkete alım yapmaya gittiğinde, diyelim 10 Nisan-10 Mayıs dönemi için, 300 metreküp kullanımı olduysa, 5 liralık bile yükleme yapsa ilave 300 metreküp kendisine ücretsiz olarak verilecek.

            Daha önce parasını vererek kullandığı miktar ücretsiz olarak kartına aktarılacak. Kartlı sayaçlarda eski alım doğalgaza sonradan zam geldiğinde yansıtılan fark bu uygulamada yansıtılmayacak.

            İLK GAZ ALIMINDA ÜCRETSİZ
            Vatandaş bu doğalgazı bir sonraki kış bile kullansa yine 300 metreküp olarak kullanabilecek. Binaların merkezi sistem ön ödemeli sayaçlarında ise çıkarılan faturanın altında tüketilen metreküp ve hak edişi olan ücrete yer verilecek.

            Yine ilk gaz alımında bu miktar vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

            FETÖ'CÜ HAİNLER 2016'DA ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
            15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasına ve gemi alınmasına karşı çıktığı öğrenildi.

            Darbeci askerlerin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantılarda; "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Bu gerginliğe ne gerek var. X ülke ne der? Y ülke ne der? Gemimiz mi var? Paramız yok" diyerek muhalefet ettikleri, söz konusu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

            BERAT ALBAYRAK: "ENERJİ BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE ASKER TOPLANTI YAPTIK"
            Bakanı Berat Albayrak, 12 Ağustos 2020 tarihinde bir televizyon kanalının canlı yayınında söz konusu olayı şöyle anlatmıştı:

            "Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin çok net ifade etmemiz lazım. Milli bağımsızlık konusudur. Egemenlik hakkı konusudur. Çok dramatik bir bir anımı anlatayım. 2016 yılı darbe öncesi. O dönem parsel parsel Doğu Akdeniz'deki alanlar Rum tarafı tarafından verilirken dedik ki, 'Biz hızlı bir şekilde toplantı yapmamız lazım.' Dışişleri, askeri taraf ve Enerji Bakanlığı.. Hızlıca biz reaksiyon göstermemiz lazım."



                "TOPLANTIYA KATILAN İKİ ASKER; 'DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR? BU GERGİNLİĞE NE GEREK VAR" DEDİ"
                "2016. O zaman bugünkü Enerji Bakan Yardımcımız da hakeza o süreçte var. O da yakın takip etti. Kişilere kadar hepsini hatırlıyor. İsimleri vermeden genel konsepti anlatacağım. Nasıl mücadeleyle bugünlere gelindiğini, bundan sonra nasıl mücadele verdiğimizi toplumumuzun ve milletimizin görmesi lazım.. Kimler hangi resmin içinde görmemiz lazım. Toplantılar yürütülüyor. Bu noktada haklarımız anlatılıyor. O zaman toplantıların birisinde askeriyedeki şahıslardan bir iki tanesi, '(Doğu Akdeniz'de) Ne işimiz var? Bu gerginliğe ne gerek var. X ülke ne der? Y ülke ne der?' diyerek ciddi muhalefet ifade ettiği toplantılar var. 'Gemimiz mi var? Paramız yok' dediler."


                "'GEMİMİZ DE VAR. PARAMIZ DA VAR' DEDİK"
                "Biz o zaman çok net şunu ortaya koyduk. Biz o zaman çok net şunu ortaya koyduk. 'Gemimiz de var. Paramız da var. Türkiye haklarını sonuna kadar savunmak zorunda' dedik."




                "15 TEMMUZ'DA YAKALANIP MERDİVENE DİZİLEN ASKERLERDEN İKİSİ, '(DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR?' DİYEN ASKERLERDİ"

                "Nitekim devlet ve hükümet olarak bu reaksiyonu gösterip (Doğu Akdeniz'de) adımları attık. Ama dramatik olan ne biliyor musunuz? O süreçten birkaç ay sonra isimleri bizde saklı. Enerji Bakan yardımcımız Alpaslan Bey (Alpaslan Bayraktar) şahit. Doğu Akdeniz ve Oruç Reis'i görünce duygulanıyoruz. Aradan aylar geçti. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da yakalanıp merdivene dizilen asker fotoğraflarından birisinde '(Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?') diyenlerden bir iki tanesi oradaydı. Bu resmi çok net görmemiz lazım."

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                Haberler Ekonomi Her eve 25m³ bedava gaz! Mutfakta ve sıcak suda ücretsiz harcama dönemi
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