Her eve 25m³ bedava gaz! Mutfakta ve sıcak suda ücretsiz harcama dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğalgaz faturası ödemedi. Tükettikleri doğalgazı önceden satın alan kartlı doğalgaz sayacı kullananlar ise destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor.
ÖN ÖDEMELİLER FAYDALANACAK
Ön ödemeli, yani kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da ilk okumada, son bir aylık dönem kullanımları kadar ücretsiz gaza hak kazanacak.
Hizmet aldıkları şirkete konutları için yükleme yapmaya gittiklerinde, hak ettikleri ücretsiz metreküp kadar sayaçlarına doğalgaz tanımlanacak. Vatandaş 11 ay boyunca da evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek.
İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR
Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı.
KARTINA KREDİ YÜKLENECEK
Kullandıkları doğalgazın parasını önceden ödeyen kartlı sayaç kullanıcıları ise hâlâ destekten nasıl faydalanacaklarına ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.