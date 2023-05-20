Her eve 25m³ bedava gaz! Mutfakta ve sıcak suda ücretsiz harcama dönemi

Kartlı sayaç kullananların da sayaçları okunacak. Onların da 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemeye ne zaman giderlerse alacak olarak hanelerine yazılan metreküpler kendilerine ücretsiz olarak verilecek.

Kartlı sayaç kullananların aylık 25 metreküpün üzerinde tüketimleri olursa her aydan 25 metreküp alacakları olacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Örneğin, 24 Nisan'dan sonra 10 Mayıs'ta ön ödemeli sayaç kullanıcısının sayacı okunduğunda 10 Nisan-10 Mayıs arasındaki tüketimi ücretsiz olacak.

Ancak vatandaş kullandığı doğalgazın ücretini daha önceden ödediği için kullandığı metreküp hanesine alacak yazılacak. Bağlı bulunduğu şirkete alım yapmaya gittiğinde, diyelim 10 Nisan-10 Mayıs dönemi için, 300 metreküp kullanımı olduysa, 5 liralık bile yükleme yapsa ilave 300 metreküp kendisine ücretsiz olarak verilecek.