Yeni hükümetin programı hazır: İlk güçlü destek orta direğe! Kira düzenlemesi, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele

Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla hızlı bir şekilde tamamlanacak. Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılırken, "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere üç alternatif üzerinde çalışılıyor.