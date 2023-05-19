Yeni hükümetin programı hazır: İlk güçlü destek orta direğe! Kira düzenlemesi, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele

AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotasında "orta direk" olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira, fiyat artışları ve hayat pahalılığının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek.
KABİNE 5 HAZİRAN'DA GÖREV BAŞINDA
Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek. İkinci tur oylaması sonrası 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Yemin töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. Kabine en geç 5 Haziran'da iş başı yapmış olacak. Yeni dönemin ekonomi kadroları da belirlenecek.
REFAH ARTIŞI GÜÇLÜ TOPLUM BÜYÜK EKONOMİ
AK Parti ekonomi kurmayları da Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak. Programda, seçim sonuçları, toplumun tüm kesiminden gelen talepler dikkate alınacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak. Nüfusu artan, fiyat artışlarının en çok hissedildiği şehirlerin tek tek yeniden yapılandırılması sağlanacak.
KİRALAR BİRİNCİ SIRADA
AK Parti'nin strateji ekibinin tespitlerine göre büyükşehirlerde seçmenin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar ve enflasyon geliyor. Bu tespit dikkate alınarak gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek.