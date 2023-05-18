Erken emeklilik için 4'lü model! Kimlere hangi imkanlar verilecek? Sürpriz düzenlemeler var mı?

Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak. EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model gündemde...
BAĞ-KUR REFORMU
Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Aralarında kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de olduğu esnaf ile çiftçiler, 5 yıl yani 1800 gün daha az prim ödeyecek.
Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile ev kadınlarının da aralarında yer aldığı isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsama girmesi bekleniyor. Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ- Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.
EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş. Yapılacak düzenlemeyle bu tutarın bin 67 lira 52 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş yerine 2 bin 135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 810 lira devlet desteği sağlanmış olacak.