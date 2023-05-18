Erken emeklilik için 4'lü model! Kimlere hangi imkanlar verilecek? Sürpriz düzenlemeler var mı?

Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile ev kadınlarının da aralarında yer aldığı isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsama girmesi bekleniyor. Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ- Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.