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    Erken emeklilik için 4'lü model! Kimlere hangi imkanlar verilecek? Sürpriz düzenlemeler var mı?

    Emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler yeni Meclis’e taşınacak. Masada 4 model bulunuyor. İşte emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Erken emeklilik için 4’lü model

    Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak. EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model gündemde...



    BAĞ-KUR REFORMU
    Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Aralarında kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de olduğu esnaf ile çiftçiler, 5 yıl yani 1800 gün daha az prim ödeyecek.

    Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile ev kadınlarının da aralarında yer aldığı isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsama girmesi bekleniyor. Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ- Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.



    EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ
    Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş. Yapılacak düzenlemeyle bu tutarın bin 67 lira 52 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş yerine 2 bin 135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 810 lira devlet desteği sağlanmış olacak.



        ANNEYE YIPRANMA PAYI
        Kadınlara emeklilik için yaş desteği de sağlanacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu model uygulanırsa, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek.



        BORÇLANMAYA YENİ AYAR
        Reform çalışmaları kapsamında annelerin sigortadan önceki doğumlara da borçlanma yolunun açılması gündeme gelecek. Anneler halen sigortadan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar için borçlanma imkanı var. Eğer kadınlar sigorta öncesi doğumları borçlanabilirse, bu yolla da emeklilik yaşını geriye çekmek mümkün olacak.

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        Haberler Ekonomi Erken emeklilik için 4'lü model! Kimlere hangi imkanlar verilecek? Sürpriz düzenlemeler var mı?
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