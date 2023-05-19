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    • Ekonomi
    • 19.05.2023 09:09
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    • 19.05.2023 09:59
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    Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Nakit avans ve kredili mevduatta sınırlama uygulanmayacak

    Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. TCMB, "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası’ndan nakit avans kararı!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.

    MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT AVANS KARARI | VİDEO İZLE

    DÜZENLEMELERE AÇIKLIK GETİRİLDİ
    Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

    Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

    Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

    KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ
    Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

        Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.



        BANKALAR BU KREDİYİ VERECEKSE İHTİYAÇ İÇİN VERİLMELİ
        A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Bu kredi, kredi kartı meselesinde nakit çekimi yapıp bununla işte dolar, altın almak gibi konular vardı. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süredir bu tedbirleri alıyor. Bankalar bu krediyi verecekse ihtiyaç için verilmeli."

        "Araba alacaksan araba almalısın ev alacaksan ev almalısın. Ticari kredi çekiyorsun, yatırım yapacaksan yatırım yapmalısın üretim yapıyorsan üretim yapmalısın. Bizde bir alışkanlık vardı, o alışkanlık ortadan kaldırılınca birilerinin ciyaklaması başladı." dedi.

            2. tur öncesi yurt dışı kaynaklı bir operasyon başladığına dikkat çeken Erdem, "Şu 10 günde işte insanların kafasını karıştıralım, işte kredi verilmiyor, bankalar durdu ticari krediler durdu, ekonomide kaos falan diye, şöyle bir sosyal medyaya bakarsan. Bazı bankalar da bu işin içine girdi.

            Müşterilere mesajlar göndermeye başladılar krediler durdurulmuştur diye ki bunların içinde yabancı sermayeli bankalar da var Türk sermayeli bankalar da var. TCMB o hamleye karşı bir hamle daha yapıp daha önce verdiğ o talimatı kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.

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