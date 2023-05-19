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    142 bin personel alımı! 12 üniversite duyurdu! İŞKUR kamu çalışanı arıyor! Güvenlik, muhasebeci, satış danışmanı, büro personeli...

    Özel sektör 142 bini aşkın açık iş için personel ararken, üniversiteler ve kamu kurumları da binlerce sözleşmeli alımı için düğmeye bastı. 10 bin 600 polis öğrencisi alımı için de başvurular bugün sona eriyor...

    Çığıl Ön Yener
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    Personel aranıyor

    Hem kamuda hem özel sektörde istihdam artışı sürüyor. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın açık işe çalışan ararken, üniversiteler ve kamu kurumları da binlerce personel alımı için ilana çıkmış durumda. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin 600 polis öğrencisi alımı için de başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.



    KPSS PUANIYLA ALIM
    Üniversiteler, öğretim üyesi ve görevlisinin yanı sıra çok sayıda sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS puanıyla büro personelinden güvenlik görevlisine, diyetisyenden temizlik personeline, şoförden hastabakıcıya kadar pek çok alanda alım yapılıyor.



    ÖZEL SEKTÖR DE İLAN VERDİ
    Bu yıl 444 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu'nda da açık işler yükselişe geçti. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın işçi arıyor. 30 bin 909 kişiyle beden işçisi ilk sırayı alırken, 4 bin 909 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 976 kişiyle satış danışmanı/uzman izliyor.



    AÇIK İŞTE İLK 10



        KAÇ KİŞİ ALINACAK?
        Alınacak personel sayısı ve son başvuru tarihleri şöyle:
        -İnönü Üniversitesi: 554 sözleşmeli, 26 Mayıs

        -Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 500 sözleşmeli, 30 Mayıs

        -Karadeniz Teknik Üniversitesi: 492 sözleşmeli, 31 Mayıs

        -Kültür ve Turizm Bakanlığı: 127 sözleşmeli, 9 Haziran

        -Necmettin Erbakan Üniversitesi: 146 sözleşmeli, 30 Mayıs

        -Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: 145 sözleşmeli, 30 Mayıs

        -Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 143 sözleşmeli, 29 Mayıs

        -Türkiye İş Kurumu: 125 sözleşmeli, 22 Mayıs

        -Gazi Üniversitesi: 92 öğretim üyesi, elemanı, 29 Mayıs

        -Sahil Güvenlik Komutanlığı: 84 sözleşmeli, 29 Mayıs

        -Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 79 öğretim üyesi, 27 Mayıs

        -Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 78 sözleşmeli, 26 Mayıs

        -Dokuz Eylül Üniversitesi: 70 öğretim üyesi, 29 Mayıs

        -İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 61 sözleşmeli, 24 Mayıs

        -Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı: 61 sürekli işçi, 19 Mayıs

        -Ticaret Bakanlığı: 60 Ticaret Uzman Yardımcısı, 12 Haziran

        -Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 43 öğretim üyesi, 23 Mayıs

        -İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 41 öğretim üyesi, 1 Haziran

        -Erciyes Üniversitesi: 45 sözleşmeli, 24 Mayıs

        -Iğdır Üniversitesi: 33 sözleşmeli, 30 Mayıs/2 Haziran

        -Yıldız Teknik Üniversitesi: 31 öğretim üyesi, 26 Mayıs

        -Pendik Belediyesi: 30 zabıta memuru, 9 Haziran

        -Süleyman Demirel Üniversitesi: 29 öğretim üyesi, 31 Mayıs

        -Amasya Üniversitesi: 29 öğretim üyesi, 26 Mayıs

        -Emniyet Genel Müdürlüğü: 28 öğretim elemanı, 25 Mayıs

        -Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 24 sözleşmeli, 25 Mayıs

        -Iğdır Üniversitesi: 23 sözleşmeli, 30 Mayıs

        -Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 21 sözleşmeli, 26 Mayıs
        Çığıl ÖN YENER

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        Haberler Ekonomi 142 bin personel alımı! 12 üniversite duyurdu! İŞKUR kamu çalışanı arıyor! Güvenlik, muhasebeci, satış danışmanı, büro personeli...
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