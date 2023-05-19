142 bin personel alımı! 12 üniversite duyurdu! İŞKUR kamu çalışanı arıyor! Güvenlik, muhasebeci, satış danışmanı, büro personeli...

Hem kamuda hem özel sektörde istihdam artışı sürüyor. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın açık işe çalışan ararken, üniversiteler ve kamu kurumları da binlerce personel alımı için ilana çıkmış durumda. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin 600 polis öğrencisi alımı için de başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.
KPSS PUANIYLA ALIM
Üniversiteler, öğretim üyesi ve görevlisinin yanı sıra çok sayıda sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS puanıyla büro personelinden güvenlik görevlisine, diyetisyenden temizlik personeline, şoförden hastabakıcıya kadar pek çok alanda alım yapılıyor.
ÖZEL SEKTÖR DE İLAN VERDİ
Bu yıl 444 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu'nda da açık işler yükselişe geçti. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın işçi arıyor. 30 bin 909 kişiyle beden işçisi ilk sırayı alırken, 4 bin 909 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 976 kişiyle satış danışmanı/uzman izliyor.
AÇIK İŞTE İLK 10