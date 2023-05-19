Kriz lobisinin "kredi" operasyonu patladı! Merkez Bankası'ndan anında müdahale

Seçimin ilk turunda büyük hayal kırıklığına uğrayan ve ikinci turdan da umudunu kesen kriz lobisi, milletin desteğini arkasına alamayınca hırçınlaştı. Faiz artırımından başka reçetesi olmayan destekledikleri adayın en azından 28 Mayıs'taki ikinci tura kadar havlu atmaması için ekonomide yalan üstüne yalan atıyorlar.
PANİK HAVASI YARATMA ÇABASI
Yurtdışındaki maşaları ile borsada büyük çöküş yaratma hevesleri kursaklarında kalınca makro verilere saldıran fakat özellikle önceki gün açıklanan tek hane işsizlikle buradan da umudunu kesen malum çevre, bu kez bankacılık sektörü üzerinden iftira ve panik yaratma kampanyasına başladı. Sosyal medya üzerinden ekonomist maskeli tetikçilerinden, bot hesaplara kadar son kullanma tarihi geçmiş akademisyenlerin de desteğiyle, bankaların kredileri durduğundan döviz vermediğine kadar yalan üstüne yalanlarla, sistemde panik havası yaratmaya çalışıyorlar.
MERKEZ'DEN KAPAK GİBİ CEVAP
Aslı astarı olmayan ve bankacılık krizi yaratma amaçlı bu saldırılara dün Merkez Bankası'ndan tokat gibi cevap geldi. Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, ticari kredi kullanımının malum çevrelerin iddialarının aksine, tarihin en büyük artışını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2021'de aylık ortalama 26.3 milyar lira olan aylık ortalama TL ticari kredi kullanımı, 2022'nin ilk yarısında 136.7 milyara, ikinci yarısında 150.9 milyara, 2023'te ise 203.6 milyar lira fırladı.
Yani aylık TL ticari kredi kullandırımı 2021'e göre 8 kata yakın arttı. Son 1 ayda ise 203 milyar TL ticari kredi kullandırıldı. Malum çevrelerin, "KOBİ'lere kredi muslukları tamamen kapatıldı" iftirası ise tam anlamıyla çöktü. 2021'de 10.6 milyar lira olan aylık ortalama TL KOBİ kredi kullanım miktarı, 2023 itibarıyla 130.3 milyara ulaştı. Başka bir ifadeyle KOBİ'lerin aylık kredi kullanımındaki artış 13 kata ulaştı.