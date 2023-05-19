Kriz lobisinin "kredi" operasyonu patladı! Merkez Bankası'ndan anında müdahale

Seçimin ilk turunda büyük hayal kırıklığına uğrayan ve ikinci turdan da umudunu kesen kriz lobisi, milletin desteğini arkasına alamayınca hırçınlaştı. Faiz artırımından başka reçetesi olmayan destekledikleri adayın en azından 28 Mayıs'taki ikinci tura kadar havlu atmaması için ekonomide yalan üstüne yalan atıyorlar.

PANİK HAVASI YARATMA ÇABASI

Yurtdışındaki maşaları ile borsada büyük çöküş yaratma hevesleri kursaklarında kalınca makro verilere saldıran fakat özellikle önceki gün açıklanan tek hane işsizlikle buradan da umudunu kesen malum çevre, bu kez bankacılık sektörü üzerinden iftira ve panik yaratma kampanyasına başladı. Sosyal medya üzerinden ekonomist maskeli tetikçilerinden, bot hesaplara kadar son kullanma tarihi geçmiş akademisyenlerin de desteğiyle, bankaların kredileri durduğundan döviz vermediğine kadar yalan üstüne yalanlarla, sistemde panik havası yaratmaya çalışıyorlar.