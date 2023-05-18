EMEKLİNİN ZAMMI İÇİN YENİ ORAN! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı yeni maaşı! EYT’liler de yararlanacak!

İŞÇİ ZAMMI REFERANS OLACAK

Nisan ayı ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi de bu tutarın üzerinde olanlara bir iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.