EMEKLİNİN ZAMMI İÇİN YENİ ORAN! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı yeni maaşı! EYT'liler de yararlanacak!
Son dakika haberleri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yaklaşırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları...
İŞTE AYLIK TAHMİNLER
Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 20.92 olarak gerçekleşebilecek.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere bir kademeli artış yapılması planlanıyor.
İŞÇİ ZAMMI REFERANS OLACAK
Nisan ayı ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi de bu tutarın üzerinde olanlara bir iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.
KÖK AYLIĞA YANSIYACAK
Emekliye en az 7 bin 500 lira ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.